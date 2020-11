En Corée du Sud, le clone virtuel d’une journaliste a présenté son premier JT: l’illusion était parfaite (vidéo)

Pour la première fois, le journal télévisé en Corée du Sud a été présenté par une journaliste virtuelle. Et pas n’importe quelle personne virtuelle, puisqu’il s’agissait d’un clone de la présentatrice habituelle de la chaîne MBN, Kim Ju-ha. Et l’illusion était saisissante. Créée par une intelligence artificielle, cette copie quasi conforme de Kim Ju-ha a non seulement la même apparence physique qu’elle, mais a aussi enregistré son langage non verbal et sa voix, notamment, épingle le Huffington Post.

« J’ai été créé grâce à l’apprentissage profond de 10 heures de vidéo de Kim Ju-ha, apprenant les détails de sa voix, la façon dont elle parle, ses expressions faciales, la façon dont ses lèvres bougent et la façon dont elle bouge son corps. Je suis capable de rapporter les actualités exactement comme le ferait la présentatrice Kim Ju-ha », a expliqué le clone virtuel de Kim Ju-ha sur le plateau du JT. Sur une vidéo de MBN News, on voit en effet la présentatrice virtuelle s’incliner légèrement à la fin d’une phrase, exactement comme venait de la faire, sans s’en rendre compte, la « vraie » Kim Ju-ha.

Bien sûr, si la prouesse technique est remarquable, ce clone a aussi des avantages d’un point de vue rentabilité. Si un jour Kim Ju-ha n’est pas disponible pour présenter le JT, les responsables de la chaîne pourront effectivement faire appel à son clone. De plus, avoir une copie virtuelle de la présentatrice pourrait permettre de donner de l’information aux téléspectateurs 24h sur 24, sans avoir à payer des journalistes pour apparaître à l’écran à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.