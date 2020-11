D’Inde au Royaume-Uni, la belle histoire du sauvetage d’un chien des rues (vidéo)

« Il était quasiment impossible de sauver un chien aussi grièvement blessé », observe le vétérinaire Mahesh Verma dans une vidéo partagée par les sauveteurs. « Elle avait perdu beaucoup de sang ». Il a fallu la transfuser et l’amputer de ses deux pattes avant. Elle avait également été blessée aux pattes arrière. « Elle s’en est sortie. C’est une battante », dit M. Dubey. Pendant que Rocky retrouvait des forces et apprenait à utiliser sa mâchoire pour chercher son équilibre, la vidéo publiée en janvier par l’association sur son combat est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a attiré l’attention de l’organisation britannique Wild at Heart Foundation, spécialisée dans le sauvetage des chiens errants du monde entier.

Âgée de trois ans, elle a dû être amputée des deux pattes de devant et sort tout juste d’une année de traitements durant laquelle elle a réappris à marcher avec ses prothèses, explique à l’AFP Ravi Dubey, le président de People for Animals India (PFA). Surnommée « Rocky » par ses sauveteurs, elle avait été retrouvée « ensanglantée » sur des rails en octobre 2019 à Faridabad dans l’État de l’Haryana (Nord) par un membre de la police ferroviaire qui l’a transportée dans un abri de PFA d’où elle a été transférée dans une clinique vétérinaire.

La fondation s’est mise à chercher une maison pour Rocky et un Indien vivant à Londres a proposé à PFA de financer des prothèses pour remplacer ses pattes. Rocky a fait ses premiers pas en juillet avec ses nouvelles pattes artificielles, fabriquées par un spécialiste de Jaipur dans l’État du Rajasthan (Nord). La petite chienne s’est envolée mercredi de New Delhi à bord d’un avion pour Londres afin d’être adoptée en Grande-Bretagne, ajoute M. Dubey.

« Rocky est une chienne très courageuse : même après tout ce qu’elle a subi et après avoir perdu ses pattes, elle a fait preuve d’une ténacité, d’une force et d’un moral incroyables pour vivre », insiste-t-il. « En Inde, les animaux de compagnie sont souvent abandonnés et maltraités. Nous sommes très heureux que Rocky ait trouvé un endroit sûr avec des espaces verts ». Le nombre de chiens errants en Inde, où les bâtards sont souvent délaissés au profit de chiens de race susceptibles de conférer un certain statut social, est estimé à quelque 30 millions.

AFP