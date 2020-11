À la télé ce soir: «Hôtel Transylvanie» ou «Birds of Prey» (vidéos)

« Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn », à 22h15 sur Be1

Rien ne va plus pour Harley Quinn qui vient de se séparer du Joker. Elle reprend du service lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass. Harley s’associe avec la Chasseuse, Black Canary et Renee Montoya. Ce quatuor improbable va tout faire pour mettre Roman hors d’état de nuire…