« L’Amour est dans le pré » : le début d’une idylle entre Pierre-Henri et l’une de ses prétendantes ? (vidéo)

Dans l’émission de « L’Amour est dans le pré » diffusée ce dimanche 22 novembre, Pierre-Henri a emmené ses trois prétendantes à la découverte de son quotidien d’entrepreneur agricole. Alors qu’ils travaillent dans un champ à retirer des pommes de terre en vue de les analyser, le jeune homme décide de passer un moment avec Isabelle, en s’éloignant des autres.

L’occasion d’avouer à sa prétendante qu’il a particulièrement été touché par sa lettre, qui a été un coup de cœur. « En fait, tu es la seule lettre qui m’a fait dire que l’émission pourrait m’apporter quelque chose. Je ne pensais pas recevoir une lettre qui me touche comme ça. C’est une belle surprise », déclare-t-il. Isabelle lui demande alors ce qu’il pense d’elle « en vrai ». « Mon impression qui suit est bonne. On n’a pas eu l’occasion de parler beaucoup depuis le début, mais ce que je vois me donne envie de continuer à te connaître », lui a répondu Pierre-Henri.

La prétendante explique que par rapport aux autres, elle se dévoile moins. Mais très vite, elle est rassurée par le jeune homme qui assure « préférer ça », indique RTL. « J’ai du mal à regarder dans les yeux quand quelqu’un me plaît », avoue ensuite Isabelle, avant d’ajouter : « C’est aussi ce qui m’a attirée, c’est que j’ai l’impression qu’on a beaucoup de points communs ». Stressés et gênées, les deux jeunes semblent avoir du mal à exprimer leurs sentiments naissants. Le début d’une idylle ? À suivre dans les prochains épisodes.