À la télé ce soir : « Taken » ou « Joker » (vidéos)

Arthur Fleck vit avec sa mère malade dans une cité sordide de Gotham City. Il est atteint d’une maladie neurologique qui provoque des crises de rire, et peine à distinguer la réalité de ses fantasmes. Après s’être fait tabasser dans une ruelle par une bande de voyous, il accepte un revolver, qu’un de ses collègues lui a donné…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Tous les matins du monde », à 20H50 sur FRANCE 5 – trois étoiles

d’Alain Corneau (1991)

Au travers de la chronique tumultueuse entre deux grands musiciens du baroque français (Jean de Sainte-Colombe et Marin Marais), un thriller musical d’ambiance unique dont la vraie star est le jeune Guillaume Depardieu, injustement oublié parmi les sept Césars qui ont couronné l’ouvrage, à l’inverse de Jordi Savall, le grand violiste catalan, et d’Yves Angelo pour la précieuse photographie. Juste une maigre réserve : il vaut quand même mieux ne pas être totalement allergique au son de la viole de gambe.

« The Town », à 22H20 sur LA UNE – trois étoiles

de Ben Affleck (2010)

L’un des rares thrillers contemporains de grande envergure qui tiennent la route de A à Z ! L’auteur connaît la ville comme sa poche et ça se remarque à tous les coins de rue. Subtil mélange aussi d’ambiance et de références, en particulier celles qui renvoient au « Heat » de Michael Mann, l’un des meilleurs polars de la fin du siècle dernier, et à « L’ultime razzia », le premier grand film de Stanley Kubrick.

« Mes funérailles à Berlin », à 23H25 sur ARTE – trois étoiles

de Guy Hamilton (1966)

Par le réalisateur de « Goldfinger » et de « La bataille d’Angleterre », la deuxième des trois aventures du sergent Harry Palmer, l’anti-James Bond produit par Harry Saltzman et joué par Michael Caine. À voir ou à revoir pour l’ambiance typique de l’ex-capitale du Reich en pleine guerre froide.

« Taken », à 20H00 sur CLUB RTL – deux étoiles

de Pierre Morel (2008)

Réjouissant mix de « Frantic » et de « Kill Bill » au second degré manifestement trop brut pour la presse hexagonale qui l’a canardé sans la moindre incidence. Comme avec les « Transporter », les chiens aboient, la caravane Besson passe : triomphe aux States et soutien de la Fox pour le numéro deux de 2012. Un numéro trois est donc apparu à son tour en 2015.

« Drive », à 20H55 sur ARTE – une étoile

de Nicolas Winding Refn (2011)

Des scènes d’une violence inouïe entrecoupées de longs plans langoureux : le réalisateur danois joue son petit De Palma de l’époque « Blow Out » dans une mise en scène un peu trop stylisée au service d’un scénario minimaliste.