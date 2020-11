27 journaux intimes d’Alan Rickman vont être réunis dans un livre qui sera publié en 2022

Connu notamment pour avoir interprété avec brio le professeur Rogue dans la saga « Harry Potter », Alan Rickman est décédé en janvier 2016 des suites d’un cancer du pancréas. Ses fans seront donc ravis d’apprendre que 27 de ses journaux intimes vont être réunis dans un livre, qui sortira à l’automne 2022, indique The Guardian.

Ces carnets couvrent 25 ans de la vie de l’acteur et regorgent de pensées sur des sujets riches et variés, telles que des réflexions sur la politique, sur ses proches, des critiques théâtrales ou encore des avis sur des jeux d’acteur et des anecdotes de tournage, rapporte BFM TV. Alan Rickman avait commencé à écrire ses mémoires dans les années 1990, avec pour but de les publier. Il aimait garder une trace de ce qu’il vivait.

Ces journaux intimes contiennent notamment l’expérience de l’acteur sur le tournage de la saga « Harry Potter », dans laquelle il a incarné avec succès le professeur Rogue. « Je suis très heureuse que Canongate publie les mémoires d'Alan. Ces journaux révèlent non seulement qui était l'acteur Alan Rickman, mais aussi qui était le vrai Alan – son sens de l'humour, ses observations pointues, son savoir-faire et son dévouement aux arts », a expliqué au Guardian Rima Horton, la veuve du comédien.