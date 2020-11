En mettant en scène sa fille dans des situations dangereuses, ce Belge cartonne sur Instagram

Suite à un article publié dans le journal Het Laatste Nieuws, le hobby de Kenny a pris une tournure surprenante. Son histoire a en effet fait le tour du monde, rapporte SudInfo. « L’article d’HLN est devenu viral et nous avons décidé de le publier sur Reddit. Il a fait un carton aussi en allant directement à la première place. Puis l’information s’est répandue dans le monde entier. Nous avons déjà accordé des interviews télévisées à un média néerlandais et à une télévision allemande. Mais les demandes viennent de partout, ça n’arrête pas », a-t-il raconté.

Jeudi dernier, l’idée hilarante du Belge a même été évoquée… sur Fox News, une chaîne de télé américaine. « Il y a deux jours, j’ai reçu un message d’un talk-show de la chaîne me demandant s’ils pouvaient utiliser les photos. J’ai accepté, mais après cela, je n’ai plus rien entendu à ce sujet. Jeudi soir, j’ai soudainement eu 10.000 followers d’un coup. Alors que je me demandais d’où ça venait, j’ai reçu des messages pour me prévenir que nous étions sur Fox. J’ai vu l’extrait sur Internet, c’est super ».