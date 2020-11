« Le Meilleur Pâtissier » : les résultats surprenants des autoportraits en gâteau des candidats (vidéo)

Après les États-Unis la semaine dernière, l’Alsace était au cœur de l’émission du « Meilleur Pâtissier » diffusée ce lundi 23 novembre. Les candidats ont dû réaliser des desserts typiques de cette région de France. Lors de la première épreuve, Cyril Lignac a demandé aux huit pâtissiers amateurs encore en lice de revisiter le mannele, un biscuit pain d’épices, à leur image, rapporte RTL.

Entre autoportrait ressemblant ou plus abstrait, les réalisations des candidats ont en tout cas créé la surprise et l’amusement chez le jury. Si le hipster aux couleurs de la Belgique de Florian a impressionné Cyril et Mercotte, le maillot de bain très échancré d’Elodie et le débardeur minimaliste de Reine les ont beaucoup fait rire.

Siham s’est quant à elle fait remarquer pour son portrait très peu ressemblant. « Si on me montre le gâteau, je ne me dis pas c’est Siham. On dirait Chewbacca », a même déclaré Cyril, faisant référence au personnage poilu de Star Wars.