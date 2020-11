Les cafés sont fermés sauf celui du commerce

Avouons-le : nous n’en pouvons plus. De « ceux qui savent ». La plupart d’ailleurs ne savent rien. Ils pérorent à longueur de journée sur ce qu’il faudrait faire, ce qu’il aurait fallu faire, ce que l’on fait ailleurs (de préférence dans des pays que l’on connaît peu et d’où on ne reçoit quasiment pas d’informations), sur les hommes politiques qui nous prennent pour des cons, sur les vaccins qui arriveront à Noël, à Pâques ou à la Trinité, sur le troisième confinement qui, forcément, viendra après les Fêtes pendant lesquelles les imbéciles vont se surpasser, sur les jeunes...