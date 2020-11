À la télé ce soir: «Wolverine: le combat de l’immortel» ou «Salt» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hunger Games : l’embrasement », à 20H10 sur PLUG RTL – trois étoiles

de Francis Lawrence (2013)

Pour un budget sérieux de 130 millions de dollars, ce deuxième volet de la saga n’a pas déçu ses producteurs, avec des recettes mondiales dépassant les 850 millions, incluant les trois millions de spectateurs recensés dans les salles d’outre-Quiévrain.

« Kiss & Kill », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Robert Luketic (2010)

La très jolie Katherine Heigl mobilise l’écran avec une belle énergie aux côtés d’un Ashton Kutcher toujours aussi décoratif et du revenant Tom Selleck qui singe de manière savoureuse le Robert DeNiro de « Mes beaux-parents et moi ». Tout ça fait beaucoup de déjà-vu, mais l’amalgame tenant la gamme sans vraie fausse note, on est en droit de savourer.

« Carnivores », à 20H55 sur 13Ème RUE – deux étoiles

de Jérémie Renier et Yannick Renier (2018)

Produit par les Dardenne liégeois, ce premier film des frangins bruxellois tient joliment le défi dans un style maniant le non-dit et même une part d’impressionnisme pour défendre le point de vue d’une jeune femme rêvant de devenir actrice comme sa sœur cadette pourtant capricieuse et irresponsable.

« Le renard et l’enfant », à 21H05 sur FRANCE 4 – deux étoiles

de Luc Jacquet (2007)

Après sa « Marche de l’empereur », l’auteur nous emmène dans les bois où un charmant et authentique renard entraîne une vraie gamine… rousse comme lui à la découverte de son monde, celui de la nature avec ses joies et ses peines. Filmé avec une précision indiscutable, une luminosité étourdissante et un sens inné de la poésie, une vraie bouffée d’air pur.

« Wolverine : le combat de l’immortel », à 21H15 sur C8 – une étoile

de James Mangold (2013)

Sombre et torturé à l’image de son héros déphasé, ce détour très « bondien » en décors nippons à la saga des X-Men ne restera dans les mémoires qu’à titre annonciateur du « reboot » très réussi de Bryan Singer, « Days of Future Past », apparu l’année suivante.