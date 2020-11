En Belgique, la communauté marocaine paye un lourd tribut au Covid

La Belgique a passé la semaine dernière la barre des 15.000 décès dus au Covid-19. Environ 8.500 personnes sont mortes dans les hôpitaux et 6.500 dans les maisons de retraite. La grande majorité des personnes décédées (plus de 12.000) avait plus de 75 ans. Il apparaît aussi que le nombre de décès est proportionnellement plus important à Bruxelles (182 décès par 100.000 habitants) qu’en Wallonie (161) et surtout qu’en Flandre (105).

À Bruxelles justement, plusieurs voix, et non des moindres, s’élèvent pour mettre en lumière le lourd tribut que la...