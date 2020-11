Joggeurs et cyclistes: attention à la contamination au coronavirus

Dans le Hainaut, Frédéric et son épouse ont attrapé le Covid via leur grande fille, contaminée à son travail. À quel moment la transmission a-t-elle eu lieu ? Le couple de cinquantenaires, prudent, qui ne vivait pas sous le même toit que leur enfant, a notamment été en contact avec elle pour un jogging hebdomadaire. « Une transmission lors d’un jogging, pourtant à l’extérieur, est-elle possible ? », nous demande Frédéric. “Soir mag” a posé la question au Dr Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus. « ...