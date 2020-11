Shazam dévoile le top 100 des chansons les plus recherchées de tous les temps (vidéos)

Désormais propriété d’Apple, Shazam a décidé de dévoiler le top 100 des titres les plus recherchés, depuis la création du logiciel. Avec plus de 36,6 millions de recherches depuis sa sortie en mai 2019, « Dance Monkey » de Tones and I arrive en première position. Sur la deuxième marche du podium se trouve « Prayer In C » du groupe Lilly Wood & The Prick, remixé par Robin Schulz. La troisième place revient ensuite à « Let Her Go » de Passenger, rapporte Le Matin.

2. « Prayer In C » – Lilly Wood & The Prick, remixé par Robin Schulz

3. « Let Her Go » – Passenger

4. « Wake Me Up » – Avicii

5. « Lean On »- Major Lazer & DJ Snake (feat. MØ)

6. « Thinking Out Loud » – Ed Sheeran

7. « Cheap Thrills » – Sia

8. « Somebody That I Used To Know » – Gotye (feat. Kimbra)

9. « This Girl » – Kungs vs Cookin’ On 3 Burners

10. « Take Me To Church » – Hoziers