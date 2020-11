GasGas Enduro 2T: get on the gas

Avoir la mainmise et le contrôle sur le marché de l’off-road : telle est très probablement la vision ambitieuse, et un brin mégalomane, du leader autrichien, le groupe « Peirer mobility » déjà détenteur de KTM et Husqvarna.

Ce groupe compte désormais une dizaine de filiales et vient, en sus, de se payer la firme espagnole GasGas. Et pour parvenir à ses fins, le groupe reste fidèle à ses critères de réussite : un produit bien fini, un investissement colossal en compétition de haut niveau, le tout couvert d’un slogan affiché à tout va. Ou comment « Get on the gas » fait la part belle au « Ready to race » de KTM… À la première pression sur le bouton de démarreur, la 300 cc Enduro deux-temps craque et annonce d’entrée de jeu un bruit très rauque et, surtout, bien « coffreux »....