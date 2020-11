Grammys Awards: Beyoncé en tête avec neuf nominations, devant Taylor Swift et Dua Lipa

Elle devance deux autres chanteuses pop, la Britannique aux origines kosovares Dua Lipa, et l’Américaine Taylor Swift, ainsi que le rappeur Roddy Ricch, auteur du hit « The Box » : ils ont remporté six nominations chacun lors des annonces 100 % virtuelles organisées par la Recording Academy.

À 39 ans, 24 Grammys et 79 nominations à son actif – ce qui fait d’elle la femme la plus distinguée aux Grammys – Beyoncé est cette année finaliste dans les catégories reines de « Chanson de l’année » et « Enregistrement de l’année » pour son album « Black Parade », sorti en juin au moment des manifestations contre les inégalités raciales aux États-Unis.