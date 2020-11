Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche en juillet

Cette tribune extrêmement personnelle intervient alors qu’elle mène avec son époux le prince Harry une bataille judiciaire contre des médias qu’ils accusent de porter atteinte à leur vie privée. Le prince Harry, sixième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, a dénoncé à de multiples reprises la pression des médias sur son couple et en a fait la raison principale de sa mise en retrait de la famille royale, annoncée en janvier et effective début avril.

L’ex-actrice américaine de 39 ans reproche notamment à Associated Newspapers – qui édite le Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday – d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre adressée à son père Thomas Markle en août 2018. Installé depuis en Californie (États-Unis), le couple est en guerre ouverte contre la presse et a porté plainte en juillet contre une agence américaine qu’ils accusent d’avoir photographié leur fils Archie dans leur jardin. Le prince de 36 ans a aussi engagé des poursuites judiciaires séparées contre un autre tabloïd britannique, le Daily Mirror, pour des piratages téléphoniques présumés.