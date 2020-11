La maquette du requin des «Dents de la mer» a rejoint le musée des Oscars

Sorti en 1975, le film « Les Dents de la mer » avait terrorisé les téléspectateurs de l’époque. Il est aujourd’hui devenu un film d’horreur mythique. C’est pourquoi la maquette du fameux requin a rejoint le musée des Oscars de Los Angeles, rapporte France Info. Baptisé « Bruce », d’après l’avocat (Bruce Ramer) du réalisateur Steven Spielberg, le requin de huit mètres de long est désormais suspendu à neuf mètres du sol, au troisième étage du musée. Celui-ci devrait enfin ouvrir ses portes le 30 avril prochain. Il aurait en effet dû voir le jour en 2017, mais le retard accumulé a retardé cette échéance de plusieurs années.

La maquette exposée, composée de fibre de verre, est la dernière version créée pour les besoins du film. À cause de ses mâchoires mesurant plus d’un mètre et demi de large, une grue a été nécessaire pour transporter la structure, qui ne savait pas passer par l’ascenseur. Avec un poids d’une demi-tonne, le requin est désormais l’objet le plus important de la collection du musée, qui comprendra également des éléments tels que la cape de Dracula portée par Bela Lugosi dans le film de 1931 ou encore les escarpins rouges de Judy Garland dans « Le Magicien d’Oz ».

« C’est la fin d’un long voyage pour Bruce, depuis son acquisition en 2016, et nous ne pourrions être plus heureux de l’accueillir dans sa nouvelle demeure », a indiqué le président du musée, Bill Kramer, rapporte France Info.