À la télé ce soir: «La famille Bélier» ou «Suicide Squad» (vidéos)

Dans la famille de Paula, tous sont sourds sauf elle. L’adolescente est devenue l’indispensable interprète de ses parents, gérants d’une ferme agricole. Un jour, son professeur de musique découvre son don pour le chant et la pousse à préparer un concours. Ce qui signifie pour Paula de s’éloigner des siens…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La famille Bélier », à 21H05 sur FRANCE 2 – trois étoiles

d’Eric Lartigau (2014)

Rires et émotion autour d’une famille de sourds-muets dont s’est paradoxalement échappée la star de… « The Voice » 2013 en personne sur le répertoire de Michel Sardou : le pari astucieux et totalement réussi de l’auteur de « L’homme qui voulait vivre sa vie », ayant aussi valu à la fameuse Louane Emera le César du meilleur espoir féminin.

« Le choc des Titans », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Louis Leterrier (2010)

Lancé par Luc Besson avec « Le transporteur », le réalisateur parisien s’exporte sans complexe dans l’univers des grosses machines hollywoodiennes avec cette adaptation évidemment pétaradante mais assez plaisante de la fameuse légende grecque déjà adaptée en 1981 par le Londonien Desmond Davis.

« L’histoire d’Adèle H », à 20H55 sur ARTE

de François Truffaut (1975)

Alors âgée de 20 ans, Isabelle Adjani fit un triomphe dans le rôle de la fille de Victor Hugo atteinte du syndrome de l’érotomanie. L’ouvrage étant partiellement en langue anglaise, elle concourut à l’Oscar, n’échouant que derrière la Louise Fletcher du « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Milos Forman. Le résultat est obsessionnel, à l’image de son héroïne. Notons que Bruce Robinson – qui joue sa proie – deviendra le scénariste de « La déchirure » et des « Maîtres de l’ombre » de Roland Joffé, et le réalisateur de l’excellent « Jennifer 8 ».

« Les trois mousquetaires », à 21H55 sur AB3 – deux étoiles

de Paul WS Anderson (2011)

Encore une nouvelle production « basée sur le roman d’Alexandre Dumas », comme le précise textuellement le générique. La précaution est d’usage, car l’histoire, qui a été entièrement remaniée, fait appel à de curieuses inventions, tels ces vaisseaux volants qui s’affrontent avec fracas au-dessus de Notre-Dame de Paris ! De quoi hurler de rire. Si tel est le but, convenons-en, c’est réussi, à l’image de Milla Jovovich en Milady De Winter. Et puis, à tout prendre, on préfère de loin cette version 3D à la précédente en date.

« Lost Highway », à 21H05 sur LA TROIS – une étoile

de David Lynch (1997)

C’est aussi bien filmé qu’intrigant mais c’est tellement truffé de totales invraisemblances que le récit en finit par tomber complètement à plat.