Une fillette survit à une chute de 12 mètres grâce à un tas de neige (vidéo)

Samedi soir dans la ville de Tomsk en Russie, une petite fille de six ans a vécu un moment terrifiant. Sur des images d’une caméra de surveillance, on voit en effet une enfant faire une chute du quatrième étage d’un immeuble, soit environ 12 mètres de haut, avant de venir s’enfoncer dans un tas de neige au pied de l’édifice. Pendant quelques secondes, la fillette ne bouge pas. Elle se redresse finalement, avant d’enjamber la clôture et de rentrer chez elle, sonnée mais calme, alors que la température extérieure avoisine les -6 degrés, rapporte RTL.

Si l’enfant a miraculeusement survécu, c’est certainement grâce à la neige qui a amorti sa chute. Après avoir assisté à la scène effrayante, un témoin a immédiatement appelé les secours. Selon les médias locaux, si la petite victime s’est est sortie sans fracture, elle a tout de même subi une commotion cérébrale et a passé la nuit aux soins intensifs. Les autorités locales ont démontré que la fillette vivait à cette adresse avec sa maman, « qui était absente au moment de la chute de l’enfant ».