Sharon Stone a révélé faire partie de l’équipe de transition de Joe Biden

Connue pour son engagement en faveur de la recherche d’un vaccin et dans la lutte contre le sida, Sharon Stone a annoncé qu’elle faisait partie de l’équipe de transition de Joe Biden, qui deviendra président des États-Unis au mois de janvier prochain, rapporte BFM TV.

« Je suis dans l’équipe de transition de Biden et si le président Biden ou la vice-présidente Harris me demandait de travailler sur les maladies infectieuses, j’accepterais et j’utiliserais l’expérience accumulée au cours de ma vie sur le sujet », a expliqué l’actrice lors d’une interview accordée à la chaîne américaine Extra. « Alors que je commence le troisième acte de ma vie, je crois que j’ai envie d’être plus productive et plus utile » a ajouté l’ambassadrice de la lutte contre le sida. L’actrice recevra d’ailleurs prochainement un prix pour son engagement lors des Research in Action Awards 2020, tout comme l’immunologue Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses américain (NIAID), avec lequel elle travaille.

« Cela me rend très fière et je travaille depuis si longtemps avec le Dr. Faulci. Nous avons travaillé sur une variété de choses, très différentes du Covid. C’est un être homme incroyable. Son niveau de compassion, d’empathie et de compréhension est extraordinaire », a indiqué Sharon Stone.