Boy power - Trois étoiles

Le Québécois est bien connu pour son indie-pop aussi légère que mélodieuse et ses chansons toujours très délicatement ciselées. On découvre un premier album qui réjouit les oreilles et qui s’étire langoureusement de titre en titre. Gaspard Eden, alias Joey Proteau, c’est bien plus qu’un projet musical, c’est du miel sur nos âmes ébréchées.

