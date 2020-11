À la télé ce soir: «Tout l’argent du monde» et le Standard face au Lech Poznan en Europa League

Si rien n'est encore mathématiquement acquis, les Liégeois sont en très mauvaise posture dans ce groupe D avec 0 points au compteur. Pour espérer encore une qualification au prochain tour, il n'existe plus qu'un seul scénario pour les Rouches : remporter ses 3 dernières rencontres. Le Standard viendra-t-il à bout des Polonais du Lech Poznan ? Commentaires de Benjamin Deceuninck. Analyse en studio avec Christine Schréder, Swann Borsellino, Alex Teklak et Pascal Scimè.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le fidèle, à 21h05 sur La Trois - Deux étoiles

de Michaël R Roskam (2017)

Après l’autochtone « Tête de bœuf » et l’américain « Quand vient la nuit », tous deux de très haut vol, notre Trudonnaire est de retour au pays avec ce nouveau thriller un peu coincé entre scènes de braquage hyper spectaculaires et romance entre un « vilain garçon pas si mauvais que ça » et une jeune pilote automobile « naïve mais pas trop ». L’équilibre fragile du script trouve cependant son explication dans une séquence finale incroyablement mystique.

Gone Girl, à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

de David Fincher (2014)

Le dernier film de l’auteur de « Zodiac » a fait la quasi-unanimité, et il est vrai que les deux premières heures du récit sont aussi intrigantes que captivantes, avec de subtils rebondissements solidement maîtrisés ! Très apprécié aussi, le portrait cinglant et impitoyable de la surenchère des chaînes de télé US. La perfection totale semblait au bout du compte quand la dernière partie vient jeter un froid, essentiellement à cause d’un détail parfaitement grotesque.

La folle histoire de Max et Léon, à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Jonathan Barré (2016)

Coauteurs du script, les duettistes Grégoire Ludig et David Marsais jouent les « pieds nickelés » de service dans cette pantalonnade tout ce qu’il y a de plus nanardesque rappelant les grandes heures des Charlots et autre « Papy fait de la résistance ». C’est tout naturellement inégal et d’un goût volontairement douteux, et c’est tout aussi volontairement très bête, mais les bons gags y sont et certaines scènes se révèlent mêmes irrésistibles.

Bis, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Dominique Farrugia (2015)

« 17 again » en version Paris Neuvième ! L’argument de base de ce « Bis » est tout sauf original à une époque où l’humour anachronique s’invite de plus en plus régulièrement dans des productions multigenre. Mais on s’amuse bien avec Kad Merad et Franck Dubosc gardant leur physique de quinquas dans leurs fringues d’ados grâce au subterfuge du miroir.

GI Joe : conspiration, à 23h sur C8 - Une étoile

de Jon M. Chu (2013)

Quatre ans après « Le réveil du Cobra » de Stephen Sommers, c’est le réalisateur de « Sexy Dance » (« 2 » et « 3D ») qui prend le relais de ce produit Marvel de pur divertissement, toujours aussi « clipesque ».