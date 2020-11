Kesako: Lucky Way, le nouveau jeu d’adresse qui vous comble de cadeaux

Lucky Way est un nouveau jeu d’adresse gratuit en réalité augmentée qui vous permet de gagner des cadeaux : repas gastronomiques, sauts en parachute, vélos, parties de karting ou de réalité virtuelle, massages, montres, tickets de cinéma, restos, voyages… Il vient d’être lancé le 1er octobre dernier par deux jeunes cousins, Jean et Michel Collinet, qui l’ont conçu et réalisé, et c’est ce qui nous a paru sympathique. Ce projet a pu voir le jour grâce une récente levée de fonds réalisée auprès d’investisseurs privés de renom (Luc de Brabandere, Antoine Duchateau, Olivier Coune, Eric...