L’hommage à Maradona dégénère: le palais présidentiel argentin envahi (vidéos)

Sans contexte, on pourrait croire que l’Argentine est à la vieille d’une révolution. Des manifestants, rassemblés en masse à Buenos Aires, se sont introduits dans la Maison rose, cœur du pouvoir argentin. Sauf que ce n’est pas pour renverser le président qu’ils ont fait ça mais pour… rendre hommage à Maradona.

Un sortie du cercueil en catimini

Les autorités argentines ont en effet eu la (mauvaise) idée de rendre tous les honneurs possibles au footballeur en plaçant temporairement son corps dans la chapelle ardente du palais présidentiel, juste avant l’enterrement. Très vite, des affrontements éclatent aux alentours. La télévision ne tarde pas à retransmettre le cours des incidents constatés près de la Maison rose.

Les forces de l’ordre sont là pour contenir l’assaut mais de toute évidence, cela ne suffit pas. Bientôt submergées, elles n’arrivent plus à empêcher la vague de fans, très majoritairement masculins, de déferler et les manifestants finissent par entrer dans le palais présidentiel. Une sorte de barricade bricolée du mieux possible est rapidement mise en place pour les empêcher d’aller plus loin, dans les bureaux du président notamment. Malgré cela, ils arrivent par s’engouffrer notamment dans une des cours du palais, en faisant entendre bien fort leurs chants en l’honneur de Maradona.