Juste avant la fermeture de son bar favori, un homme laisse un énorme pourboire pour le soutenir (vidéo)

« Il s'est approché de moi, m'a remis son reçu de carte de crédit et a dit : "Répartissez cela parmi les serveurs". J'ai dit : "Super merci". J'ai baissé les yeux sur le chèque, mais je n'avais pas mes lunettes. J'ai dit : "Oh mon Dieu, il vient de laisser un pourboire de 300 dollars" ». Sauf qu’il ne s’agissait pas de 300 dollars. Une fois les lunettes mises, il se rend compte qu’il s’agit de 3.000 dollars, soit précisément 428 fois le prix de la bière.

L’homme en question, dans la trentaine, est venu avec sa famille dans ce bar, question de profiter ensemble de ce dernier moment avant le confinement et de faire gagner de l’argent au gérant de l’établissement. Lui a pris une bière à sept dollars (soit environ six euros). Mais au moment de payer, tout ne s’est pas passé comme Brendan Ring l’imaginait, comme il l’explique au site d’informations de Cleveland.

Ce dimanche 22 novembre s’annonçait comme une triste journée pour Brendan Ring, le gérant du bar Nighttown à Cleveland, dans l’Ohio. Quelques jours avant, le gouverneur de cet Etat du Mid-West américain avait appelé à la fermeture des espaces de restauration. Rien de bon n’annonçait donc pour les affaires de Brendan Ring et pour celles de ses employés. Sauf qu’un client en a décidé autrement.

Sous le choc, Brendan Ring a interpellé le généreux donateur. « Il m’a répondu : "Non, je le pensais vraiment. Assurez-vous de bien profiter, joyeux Noël, nous vous verrons à la réouverture" ». Immédiatement, plusieurs serveurs ont commencé à pleurer dans la salle, chacun ayant reçu 750 dollars (soit 630 euros). Une aide bienvenue puisqu’ils se retrouvent aujourd’hui au chômage, et ce jusqu’au moins le 1er mars. « Tout le monde cherche à saisir quelque chose qui nous donne de l'espoir ces jours-ci, et ce moment est comme une étoile brillante qui vous éclaire », conclut le gérant.