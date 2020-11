Chimay, quel théâtre!

Sans doute plus que d’autres, le château de Chimay est le témoin d’une longue histoire, riche et mouvementée. L’édifice est en place depuis plus de 1.000 ans, mais maintes fois reconstruit. À la pointe d’un éperon rocheux bordé par l’Eau Blanche, le château de Chimay a pris place sur les vestiges d’une ancienne forteresse en calcaire. Plusieurs familles illustres s’y sont succédé au fil des siècles, jusqu’au prince Philippe et la princesse Françoise de Chimay, actuels propriétaires du château.

Des guerres et des destructions ont profondément modifié...