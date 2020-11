Ce médecin vous met dans le rôle d’un patient intubé et mourant pour sensibiliser aux gestes barrières (vidéo)

Ces jours-ci, les USA sont à nouveau frappés de plein fouet par le coronavirus. Mercredi, près de 2.400 morts en été déplorées en 24 heures, un niveau proche du pic du printemps. Et avec la fête de Thanksgiving, cela ne devrait pas s’arranger dans les semaines qui arrivent. Un médecin de Saint-Louis, dans le Missouri, a donc publié le 21 novembre une petite vidéo dans le but de provoquer un électrochoc, afin que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Sa tactique : faire comme si l’internaute était une personne frappée par le Covid-19 et en train de mourir.

« C'est sérieux. Je vous en supplie », dit-il

« J’espère que les derniers moments de votre vie ne ressembleront pas à ça », explique le médecin qui montre d’abord une réanimation, avec ce que voit un patient dans ce type de situation. « C’est à ça que cela ressemble quand vous respirez 40 fois par minute », dit-il avant de passer à l’étape suivante : laryngoscope et sonde endotrachéale. Mais de toute évidence, le « faux » patient finit par mourir quelques instants plus tard.

Selon l’auteur de cette vidéo, l’enjeu est crucial, non seulement parce que les hôpitaux sont remplis de patients mais aussi « parce que c'est ce que vous verrez à la fin de votre vie si on ne commence pas à porter les masques en public, quand on ne pratique pas la distanciation sociale, quand on ne se lave pas les mains fréquemment ». « C'est sérieux. Je vous en supplie, s'il-vous-plaît, prenez les précautions pour réduire la transmission du Covid, alors nous pourrons drastiquement prévenir votre infection et celle de vos proches », dit-il d’une voix posée, insistante mais aussi émue.