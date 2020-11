Koh Lanta 2020 : Lola et Dorian échouent avant l’épreuve des poteaux

La fin de l’aventure approche pour les finalistes de Koh Lanta. Ce vendredi, les cinq derniers candidats de l’émission se sont affrontés lors de l’épreuve bien connue de l’Orientation. Le but ? Retrouver le point de repère de la zone dans laquelle ils se trouvent (arbre à lianes, nid de pierres ou écorce blanche) et parcourir un rayon de 20 pas pour mettre la main sur la balise que l’on décryptera à l’aide la table d’orientation. La partie n’est terminée que lorsqu’un finaliste retrouve l’un des trois poignards cachés en pleine jungle.

Comme l’indique PurePeople.com, Loïc et Alexandra (tribu de l’Est) se sont dirigés vers l’écorce blanche. Brice et Dorian (tribu de l’Ouest), vers l’arbre à lianes. Enfin Lola a choisi de se tourner vers le nid de pierres.

Déroulé de l’épreuve

Loïc est le premier à trouver le poignard, et donc à se qualifier pour les poteaux, après un peu plus d’une heure de recherches. Après une bonne heure et demie, Brice trouve ensuite le second poignard. Alexandra est finalement la troisième qualifiée après avoir mis la main sur le troisième et dernier poignard et après cinq heures et 18 minutes de jeu !