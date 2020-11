À la télé ce soir: «Mask Singer» et «Calculs meurtriers»

C’est enfin le moment de la grande finale. Au fil des semaines, les surprises et les indices se sont multipliés : double personnage, star internationale, corbeau. Les quatre enquêteurs, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams ont tout tenté, non sans difficulté, pour essayer de démasquer les personnalités cachées derrière les somptueux costumes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Brooklyn Affairs » (1reTV), à 20h30 sur Be1 – 4 étoiles

d’Edward Norton (2019)

Voilà un formidable hommage au film noir des années 40/50 mais aussi à des chefs-d’œuvre plus contemporains tels « Il était une fois en Amérique » et « L.A. Confidential », avec dans le personnage du « mauvais » un Alec Baldwin calqué sur Donald Trump en moins caricatural. Mais l’auteur mène aussi la danse avec maestria devant la caméra, passant en mode « tireur de ficelles » au gré des tics saccadés par la maladie rare dont souffre son personnage. Un fameux cinéphile, le gaillard…

« Calculs meurtriers », à 20h10 sur TIPIK – 3 étoiles

De Barbet Schroeder (2002)

Sandra Bullock nous la joue non sexy, dans un registre pourtant non dénué d’humour circonstancié. La réussite du film repose autant sur un bon script de Tony Gayton – alors tout juste révélé par l’écriture de « Salton Sea », autre thriller valable réalisé par D.J. Caruso – que sur la mise en scène du natif de Téhéran qui n’en était pas à son coup d’essai en matière de polar.

« Hunger Games : l’embrasement », à 22h30 sur Plug RTL – 3 étoiles

De Francis Lawrence (2013)

Pour un budget sérieux de 130 millions de dollars, ce deuxième volet de la saga n’a pas déçu ses producteurs, avec des recettes mondiales dépassant les 850 millions, incluant les trois millions de spectateurs recensés dans les salles d’outre-Quiévrain.

« École paternelle 2 », à 20h00 sur AB3 – 1 étoile

De Fred Savage (2007)

La suite présumée du « Daddy Day Care » de Steve Carr mieux réussi a abandonné Eddie Murphy au profit d’un Cuba Gooding Jr gentiment caricaturé en père de famille contraint et forcé de reprendre la direction d’un camp de vacances délabré. Exagérations, gags téléphonés et humour bien gras à tous les niveaux.

« Moulin Rouge ! », à 20h15 sur Plug RTL – 1 étoile

De Baz Luhrmann (2001)

Oscars des meilleures direction artistique et création des costumes, cet enchaînement endiablé et pétaradant de clips musicaux pousse l’anachronisme à son paroxysme avec l’aide des Bowie, Aguilera, Bono, Police, Queen, etc., sans compter évidemment l’équipe du film, Ewan McGregor et Nicole Kidman en tête. À réserver exclusivement aux amateurs du genre.