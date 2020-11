Le fils de Michel Fourniret demande l’annulation du téléfilm de TF1 consacré à son père

Cet été, TF1 révélait au grand public son intention de tourner « La Traque », un téléfilm consacré au tueur en série Michel Fourniret. Déclinée en deux épisodes de 45 minutes chacun, la fiction aurait dû raconter le parcours de ce meurtrier (interprété par Philippe Torreton) aidé par son épouse, Monique Olivier (Isabelle Gélinas) et du triste sort de ses victimes, violentées, torturées et tuées.

Aurait dû, car ce projet ne verra peut-être jamais le jour. En effet, alors que le tournage a débuté au mois d’août dernier, Selim Fourniret, le fils du couple, met en demeure TF1 de cesser la production du téléfilm. Dans une lettre adressée au directeur général du groupe français, Gilles Pélisson, et récupérée par le blog de Jean-Marc Morandini, Selim accuse la chaîne de vouloir « brouiller sciemment la ligne entre fiction et réalité en basant le téléfilm sur le roman 100 % fictionnel de Harold Colbert, « La Mésange et l’Ogresse » », tout en conservant la véritable identité des protagonistes, rapporte Télé-Loisirs.

« Diffamation pure et simple », « tromperie », « volonté flagrante de désinformation et de destruction de la réalité factuelle », « sombre projet », voilà les propos que l’on retrouve dans le texte du fils du violeur, pédocriminel et tueur en série le plus connu de France. Selon lui, TF1 souhaite « engranger des bénéfice sur son malheur et au détriment des autres victimes de cette affaire. »