Dorian de «Koh-Lanta» prévoit de relever un défi particulier en live le soir de la finale

Chose promise, chose due ! Dorian, candidat de « Koh-Lanta : les 4 Terres » malheureusement éliminé au pied des mythiques poteaux, honorera bientôt le pari qu’il avait fait avec ses abonnés sur Instagram.

Surpris de voir que plus 40.000 personnes le suivaient sur le réseau social, le jeune trentenaire avait en effet annoncé que s’il franchissait le cap des 100.000 followers, il se raserait la tête. Et l’aventurier a confirmé à Télé Loisirs qu’il réaliserait ce petit défi lors de la finale de « Koh-Lanta », le 4 décembre prochain. « La finale étant dans quelques jours, je pense que j’emmènerai ma tondeuse et que je le ferai après la finale. Ça m’embête quand même d’arriver en prime-time sur TF1 avec la boule à zéro. C’est peut-être la seule fois de ma vie que je passerai en direct à la télé donc je n’ai pas envie d’avoir une tête bizarre. Après bien sûr, que je vais réaliser ce défi », a expliqué Dorian, qui n’a plus d’autres choix que d’honorer ses paroles. Vivement voir ça !