L’acteur et réalisateur Philippe Clair est décédé

« Nous vous informons de la disparition hier (samedi) de Philippe Clair, producteur auteur, réalisateur et comédien de nombreux films de comédies populaires des années 80 », a sobrement annoncé l’avocat de la famille, Gérald Bigle, ce dimanche.

« La Grande Java », « Plus beau que moi tu meurs », « La Grande Maffia », « Rodriguez au pays des merguez », « Si tu vas à Rio… tu meurs », etc. sont autant de comédies réalisées par Philippe Clair dans les années 70 et 80. Si toutes ne lui ont pas valu les meilleures critiques, elles ont eu un grand succès auprès du public dans les cinémas. Philippe Clair est d’ailleurs aussi connu pour avoir révélé Aldo Maccione, le faisant jouer dans plusieurs de ses films, et notamment dans « Plus beau que moi tu meurs ». En 2017, Zinédine Zidane confiait d’ailleurs que ce long-métrage était son film culte. Une révélation qui avait beaucoup amusé Philippe Clair.