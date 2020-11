À la télé ce soir: «The Old Man and the Gun» et «L'été en pente douce»

« The Old Man and the Gun », 20h40 sur La Une

Dans les années 80, Forrest Tucker est un criminel emblématique qui n'en reste pas moins un gentleman. Véritable as du braquage et de l'évasion, il parvient à s'évader à 18 reprises. Toute l'Amérique est fascinée par les coups de Tucker, avec, à ses trousses, un policier déterminé et une femme qui l'aime...