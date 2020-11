Abu Dhabi établit un nouveau record avec la démolition spectaculaire d’un gratte-ciel (vidéo)

Elles se sont écroulées tel un château de cartes. En seulement une dizaine de secondes, ces bâtiments qui marquaient le paysage d’Abu Dhabi ont littéralement disparu, comme s’ils n’avaient jamais existé. C’est la scène impressionnante à laquelle ont pu assister les habitants de l’émirat vendredi dernier. Et pour marquer le coup, les autorités ont eu l’honneur de voir l’événement entrer dans le convoité Guinness Book des records.

10 secondes et puis plus rien !

Cette destruction était en effet absolument hors-norme, à l’image du gigantisme habituel des Emirats-Arabes-Unis. Les tours du Mina Plaza faisaient 144 étages et leur disparition a nécessité pas moins de 18.000 détonateurs individuels et synchronisés. D’où un important dispositif qui a nécessité la collaboration de la municipalité d’Abu Dhabi, la police, la défense civile ainsi que le centre national de crise. Les habitants aux alentours avaient bien évidemment été évacués avant que ces gratte-ciels ne leur tombent dessus.

L’opération, de par son ampleur, établit donc un nouveau record pour une destruction de building, dont se félicitent d’ailleurs les autorités. « La démolition des tours Mina Plaza, insérée dans le cadre du projet de développement de la région d'Al Mina à Abu Dhabi, a été achevée avec succès et en toute sécurité en 10 secondes. Le ministère des Communes et des Transports tient à remercier toutes les parties participantes et le public pour leur coopération et leur engagement en faveur des mesures de sécurité dans la région ». A la place, il est prévu de réaménager la zone portuaire pour en faire un nouveau pôle attractif et une véritable zone touristique.