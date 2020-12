La Reine: «Nous devons même aider Saint Nicolas!»

Pour les 20 ans du Fonds Reine Mathilde, la souveraine nous a accordé un entretien exclusif pour la presse magazine. Elle revient aussi sur la situation sans précédent que vit notre pays à cause du Covid.

Le Fonds Reine Mathilde fête les 20 ans de son existence. La Reine nous a donc accordé un entretien pour faire le bilan de cette initiative, mais elle nous a aussi confié ses impressions au sujet de la crise sanitaire actuelle qui touche de plein fouet les personnes fragilisées. Une interview réalisée par visioconférence, avec trois confrères et consœur de la presse quotidienne.

Depuis 20 ans, votre Fonds aide en particulier les jeunes et les enfants, les plus vulnérables. En 2020, une nouvelle pauvreté et de nouvelles...