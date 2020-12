La terrible épreuve de Meghan Markle

D’habitude si discrets sur leur vie privée, le duc et la duchesse de Sussex ont créé la surprise en publiant récemment dans le « New York Times » une lettre extrêmement personnelle. Un peu plus d’un an après la naissance de leur fils, Harry et Meghan s’apprêtaient à agrandir leur famille. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Dans un texte intitulé « Les pertes que nous partageons », la maman du petit Archie a confié avoir été victime d’une fausse couche en juillet dernier. Plusieurs mois après le drame, elle a choisi de partager son expérience personnelle...