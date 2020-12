Le secret beauté de George Clooney? Une tondeuse-aspirateur à cheveux bien sûr

George Clooney n’a pas du tout souffert de la fermeture des salons de coiffure pendant le confinement. Et pour cause : il coupe lui-même ses beaux cheveux poivre et sel avec un drôle d’appareil des années 1980, mi-tondeuse mi-aspirateur.

L’acteur américain de 59 ans a fait dimanche dans un entretien à la chaîne CBS cette révélation ébouriffante. « Je me coupe les cheveux tout seul depuis 25 ans. Mes cheveux sont comme de la paille. Ils sont donc faciles à couper, on ne peut pas vraiment se rater », a-t-il assuré.

George Clooney a ajouté avoir investi il y a longtemps dans une sorte de tondeuse à cheveux conçue pour être couplée à un aspirateur. Breveté au milieu des années 1980, cet engin futuriste, star du téléachat américain, a notamment été moqué dans le film culte «Wayne’s World».

AFP