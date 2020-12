Kawasaki Versys 1000 S: réajustement

La Kawasaki Versys 1000 est appelée à disparaître du catalogue. Mais un nouveau modèle se tient déjà prêt sur la ligne de départ : la Versys 1000 S, plus richement équipée.

Chez Kawasaki Belgique, dans la gamme Versys, les prévisions allaient à un volume de vente très largement en faveur de la 1000 « de base » face à la version SE « full options ». Or, dans la pratique, c’est exactement le contraire qui s’est déroulé. Un réajustement stratégique s’imposait donc. Et il porte un nom : Versys 1000 S ; et cette fois, Kawasaki vise une répartition des ventes 60-40 % en faveur de son nouveau modèle face à la SE. La Versys 1000 S recevra « de série » les modes de conduite, un éclairage 100 %, les LED de virage, un...