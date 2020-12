Melania Trump dévoile les décorations de Noël de la Maison Blanche (vidéo)

Joe Biden ayant été élu 46ème président des États-Unis, les Trump devront quitter la Maison Blanche au mois de janvier prochain. Mais avant de quitter la résidence officielle des présidents américains, Melania Trump a dévoilé sur Twitter les décorations de Noël du lieu, en vue de célébrer les fêtes de fin d’année.

« En cette période spéciale de l’année, je suis ravi de partager « America the Beautiful » et de rendre hommage à la majesté de notre grande nation. Ensemble, nous célébrons cette terre que nous sommes tous fiers d’appeler notre maison », a écrit la First Lady en légende de la vidéo.

Grâce à cette visite virtuelle, on peut ainsi découvrir les éblouissantes décorations de la Maison Blanche, dont de nombreux sapins parés de rouge et de doré, un petit train ou encore un hôpital miniature, hommage au personnel soignant. Une décoration brodée porte également le nom de «Be Best», le programme lancé par Melania en faveur du bien-être des enfants. L’année dernière, l’épouse de Donald Trump avait été critiquée pour son choix d’arbres de Noël de couleur rouge. Cette année, des sapins verts classiques ont donc été privilégiés.