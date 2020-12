«Demon’s Souls»: le remake brillant d’un classique sur PS5

Sorti en 2009 en exclusivité sur PlayStation 3, « Demon’s Souls » est considéré par de nombreux joueurs comme le père fondateur d’un genre à part entière, le « Souls-like ». Quelque part à mi-chemin entre un jeu de survie, un « beat them all » brutal et un jeu de rôle, le jeu mélangeait brillamment les genres pour nous proposer un cocktail totalement inédit, en se basant en grande partie sur la formule du « die & retry ». La mort ici est synonyme d’un retour à la case départ. Le jeu ne comporte aucun check-point et le joueur doit donc recommencer...