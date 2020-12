Air de familles: le diabète gestationnel

Le diabète de grossesse, ou diabète gestationnel, touche entre 3 et 10 % des femmes enceintes. Il s’agit d’une augmentation du taux de sucre dans le sang de la future maman qui se manifeste vers la fin du deuxième trimestre ou au troisième trimestre de la grossesse. Il se développe à cause des changements hormonaux qui surviennent durant la grossesse. Lorsqu’il n’est pas bien contrôlé et que le taux de sucre dans le sang reste élevé, il y a des risques à la fois pour le bébé et la maman. Pour le bébé, le risque le plus important, c’est un poids trop élevé à la naissance (plus de 4 kg...