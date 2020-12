La langue française regorge d’expressions cocasses, alambiquées et plutôt intrigantes. D’où viennent-elles ? Réponse dans le premier « Soir mag » de chaque mois.

« Avoir maille à partir »

Synonyme de « débattre » ou encore de « se disputer » avec quelqu’un, plus ou moins violemment, l’expression a de quoi intriguer. Quel est, diantre, le lien entre une maille et une querelle ? Cet étrange rapprochement remonte en réalité au XVIIe siècle. Mais pas question de tricot ici ! L’explication est à chercher au fond du portefeuille. En effet, au Moyen Âge, la « maille » désignait la plus petite pièce de monnaie en circulation...