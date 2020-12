Après « Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant », l’escargot : le propos reste le même ? À savoir réfléchir sur nous-mêmes et améliorer son humeur ?

Je crois que le sens appartient au lecteur. On change ici d’échelle du très gros au tout léger. On passe à une autre version du courage avec la parabole du petit escargot baveux et pas très beau mais résilient, qui trouve sa grandeur dans la lenteur. Je pense qu’avec la pandémie, le monde entier a été confronté à la...