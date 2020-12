Surfons tranquille: acheter les cadeaux de Noël en ligne? Prudence!

Avec la crise sanitaire actuelle, notre réflexe peut être de nous tourner vers internet pour acheter en ligne. Et donc, cette semaine, quelques conseils pratiques pour vous éviter les arnaques. Vous cherchez la bonne idée et lorsque vous l’avez trouvée, nous vous invitons à poursuivre vos recherches pour disposer d’informations au sujet de la marque, du site de vente en ligne ou encore des délais de livraison. Vous pourrez ainsi vérifier qu’il s’agit d’un site authentique et pas de la copie d’un site connu qui, derrière des images, vous propose la « bonne affaire ». À ce niveau,...