Débauchage et espionnage industriel

Si la France symbolise aujourd'hui le luxe, elle le doit à Louis XIV et son ministre Colbert.

L’art, la mode, la parfumerie, la joaillerie sont autant de domaines dans lesquels le luxe à la française a su s’imposer. Le prétendu « raffinement » des Français, leurs goûts fins et précieux sont connus et reconnus à travers le monde. Dans un documentaire passionnant, Arte retrace l’histoire de l’invention de cet art de vivre bleu-blanc-rouge. Car contrairement à ce que l’on peut penser, la France n’a pas été précurseuse en la matière. « La France n’a pas toujours été la championne incontestée du luxe », explique Laurence Picot, plasticienne et journaliste....