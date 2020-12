Du délire à tous les niveaux

Les temps sont durs pour Robin de Loxley… Envoyé aux Croisades par le shérif de Nottingham, il s’y oppose violemment à son supérieur Guy de Gisbourne, notamment lorsque celui-ci fait exécuter des prisonniers, dont un jeune garçon sous les yeux de son père. Renvoyé en Angleterre, Robin découvre que le shérif l’a déclaré mort et s’est emparé de ses terres et biens. Il constate aussi que sa compagne Marianne vit désormais avec un nommé Will Tillman, à la tête d’une bande de paysans désireux de se révolter contre l’autorité. Mais Robin n’est pas encore « des Bois » et il faudra...