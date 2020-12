Testé pour vous: Anker EufyCam 2

Pas besoin d’une source d’alimentation : les deux caméras de sécurité de l’EufyCam 2 sont dotées d’une batterie longue durée et peuvent donc être positionnées où l’on veut, à l’intérieur comme à l’extérieur (elles sont conçues pour supporter froid, chaleur et intempéries). On les dépose ici ou on les attache là. C’est facile même si on n’est pas bricoleur puisqu’elles fonctionnent sans fil. Cette simplicité entraîne une conséquence : la taille des caméras. En raison de leur batterie intégrée, elles sont sensiblement plus volumineuses que la Nest Cam Outdoor de Google, par exemple...