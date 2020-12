«Quelle heure est-il sur cette photo?»: quand la CIA lance une énigme aux internautes

« Mettez vos compétences d’analyse à l’épreuve. Quelle heure est-il sur cette photo ? », écrit la CIA en guise de légende à une photo hivernale diffusée sur Twitter. Le but de la manœuvre : mettre au défi les internautes qui vont devoir rivaliser d’ingéniosité pour déterminer s’il était 15h, 11h ou 7h. Les enquêteurs en herbe doivent faire preuve d’une solide force d’observation. Un casse-tête auquel de nombreuses personnes se sont essayées.

Lampadaires allumés, neige apparente, sapins, routes gelées et peu fréquentées… Autant d’indices qui ont permis aux internautes de comprendre quelle heure il était. « La plupart d’entre vous ont bien deviné. On dirait que vous avez tous l’œil. Vous devriez consulter notre page Carrières », écrit la CIA qui joint un lien pour « découvrir la CIA ». L’agence centrale de renseignements a fini par donner la bonne réponse : 7 heures du matin. Un peu plus de 50 % des votants avaient donc correctement deviné.

Plusieurs arguments sont mis en avant par les internautes : les lumières de la rue qui sont encore allumées, les bus scolaires qui font leur arrivée, les remontées mécaniques qui sont vides, les voitures encore recouvertes de neige. Nul doute qu’il en faut plus pour rejoindre la CIA. Mais ceux qui se sont trompés, eux, ne devraient même pas tenter de postuler.