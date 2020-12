Une «galaxie fossile» découverte dans la Voie lactée

Si vous pensiez que notre galaxie était un beau disque immuable, voici de quoi remettre en cause les idées reçues. Il y a environ 10 milliards d’années, la Voie lactée est ainsi entrée en collision avec Héraclès, une structure aujourd’hui reléguée au rang de « galaxie fossile ». C’est la découverte que viennent de faire des scientifiques et qui a été dévoilée dans la revue « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society » le 20 novembre dernier. Et pour parvenir à cette conclusion, cela n’a pas été simple.

Des étoiles tout à fait particulières

Car si on n’avait pas connaissance de ce reste de galaxie auparavant, ce n’est pas pour rien. Les restes d’Héraclès se situent en effet au centre de la Voie lactée, autrement dit dans sa zone la plus dense. Le télescope d’Apache Point, au Nouveau-Mexique, a donc dû passer en revue pas moins de 500.000 étoiles. Et comme si ce n’était pas déjà assez compliqué, les chercheurs précisent qu’au centre de la Voie Lactée, les étoiles sont « cachées par des nuages de poussière interstellaire ».