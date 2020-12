À la télé ce soir: la finale de «Koh-Lanta» et le lancement du Téléthon

Matt Pokora est le parrain de cette édition 2020 du Téléthon. Toutes les équipes sont mobilisées, pour faire le point sur l'avancée des recherches et pour témoigner de la mobilisation des bénévoles. Des artistes de renom se succéderont pour faire leur show. Sophie Davant et Cyril Féraud mettront en lumière "les aventuriers du Téléthon", des malades qui ont vécu des expériences exceptionnelles.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Joker (1re TV), à 10h10 sur Be 1 - Trois étoiles

de Todd Phillips (2019)

« Lion d’or » à Venise, ce film prend le total contre-pied de la saga Batman, dépeignant un personnage marginal, meurtri et dégoûté par la vie que lui impose l’« American way of life » des années 70/80, Joaquin Phoenix succédant aux Jack Nicholson et Heath Ledger. Incarné par Robert De Niro en personne, le style Scorsese (« Taxi Driver ») est omniprésent, quoique certains cinéphiles pointus évoqueront aussi « L’œuf du serpent » de Bergman.

Les baronnes, à 15h35 sur Be 1 - Deux étoiles

d’Andrea Berloff (2019)

Le « clou » de ce film de gangsters à la sauce féministe réalisé par la scénariste du « WTC » d’Oliver Stone, c’est de voir Melissa McCarthy dans un rôle tout à fait sérieux, en tête d’un trio bien vite infernal complété par l’intrigante Tiffany Haddish et la sadique Elisabeth Moss. Ce récit révélateur de l’air du temps et guère épargné par la violence tient cependant la route en laissant la porte ouverte à une suite…

Transformers 3 : la face cachée de la Lune, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Michael Bay (2011)

Exit la capricieuse Megan Fox au profit de la longiligne Rosie Huntington-Whiteleley, une parfaite débutante d’origine britannique, dans ce troisième opus de la saga réalisé par l’auteur de « Pearl Harbor » et produit par Steven Spielberg. Cette fois, le démarrage est un peu lent, mais on se rattrape en apothéose dans la dernière demi-heure.

Lucy in the Sky (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de Noah Hawley (2019)

Ce premier long-métrage du créateur des séries télé « Fargo » et « Legion » évoque le drame réellement survenu à l’astronaute Lisa Nowak, membre d’une mission Discovery en début de siècle, et qui vécut très mal son retour sur le plancher des vaches. À voir surtout pour la « perf » de la toujours expressive Natalie Portman.

Dracula, à 23h40 sur Tipik - Deux étoiles

de Francis Ford Coppola (1992)

Très littéraire et somptueuse au niveau des décors, l’adaptation la plus ambitieuse du célèbre roman de Bram Stocker. On reste pourtant un peu sur sa faim, faute d’un véritable souffle de terreur globale dans la trame et dans le jeu d’un Gary Oldman pas vraiment taillé pour faire oublier ses prédécesseurs, Bela Lugosi et Christopher Lee en tête.